Тела пропавших в Красноярском крае туристов нашли среди речных зарослей

Спасатели, обнаружившие тело женщины, которая пропала несколько дней назад вместе с другом во время сплава по реке Агул в Красноярском крае, нашли и мужчину.
Сожители-туристы отправились в путешествие по реке 11 дней назад. В условленный срок пара не вышла на связь, и спасатели по заявке правоохранительных органов начали поиски, рассказали в региональном главке Следственного комитета.
30 июня тело женщины и две лодки (одна из них использовалась для перевозки вещей) обнаружили в реке Агул на территории Ирбейско-Саянского округа.
Несколько часов спустя спасатели в том же месте, среди коряг и растительности, нашли тело мужчины. Его заметили не сразу, поскольку оно находилось, в отличие от женщины, под водой.
Следователи выясняют, что произошло с туристами. Следов насильственной смерти на телах не зафиксировано.