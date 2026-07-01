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Тела пропавших в Красноярском крае туристов нашли среди речных зарослей

Спасатели, обнаружившие тело женщины, которая пропала несколько дней назад вместе с другом во время сплава по реке Агул в Красноярском крае, нашли и мужчину.

Источник: "Российская газета"

Спасатели, обнаружившие тело женщины, которая пропала несколько дней назад вместе с другом во время сплава по реке Агул в Красноярском крае, нашли и мужчину.

Сожители-туристы отправились в путешествие по реке 11 дней назад. В условленный срок пара не вышла на связь, и спасатели по заявке правоохранительных органов начали поиски, рассказали в региональном главке Следственного комитета.

30 июня тело женщины и две лодки (одна из них использовалась для перевозки вещей) обнаружили в реке Агул на территории Ирбейско-Саянского округа.

Несколько часов спустя спасатели в том же месте, среди коряг и растительности, нашли тело мужчины. Его заметили не сразу, поскольку оно находилось, в отличие от женщины, под водой.

Следователи выясняют, что произошло с туристами. Следов насильственной смерти на телах не зафиксировано.