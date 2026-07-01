Автобус с 27 детьми попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края

В Минусинском округе Красноярского края полиция работает на месте ДТП с участием автобуса, в котором находились дети. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Предварительно, в салоне транспортного средства находились 27 детей, информация об обстоятельствах произошедшего уточняется.
На месте работают сотрудники полиции, выясняются все детали случившегося. Для координации действий на место выехал начальник ОМВД России «Минусинский», говорится в сообщении.
18 июня автомобиль Chevrolet врезался в автобус около остановки «Детская поликлиника» на Костромской улице в Москве. У легковушки отлетело колесо. Автобус также получил повреждения: в результате столкновения разбилось лобовое стекло.
3 апреля автобус с детьми попал в ДТП в Саратовской области. Инцидент произошел в Петровском районе.