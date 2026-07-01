Новосибирца осудили за поджог дома с бывшей сожительницей и детьми

Суд квалифицировал действия подсудимого, полностью признавшего свою вину, как покушение на убийство нескольких лиц с особой жестокостью и общеопасным способом, а также покушение на уничтожение чужого имущества. В итоге мужчина отправится в колонию строгого режима на 8 лет и 2 месяца, а после отбытия срока еще год будет ограничен в свободе.