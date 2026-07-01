Новосибирца осудили за поджог дома с бывшей сожительницей и детьми

В Купинском районе Новосибирской области вынесен приговор местному жителю, который пытался сжечь заживо свою бывшую сожительницу и её детей. Об этом сообщили в региональных СУ СКР и прокуратуре.
Ночью 10 сентября 2025 года мужчина, движимый личной неприязнью, облил бензином жилой дом в селе Зятьковка и поджег его, внутри в это время спала женщина с детьми, включая малолетних.
Злоумышленник не смог довести задуманное до конца только потому, что пожар был своевременно замечен и потушен, хотя огонь уже создал реальную угрозу перекинуться на соседние дома.
Суд квалифицировал действия подсудимого, полностью признавшего свою вину, как покушение на убийство нескольких лиц с особой жестокостью и общеопасным способом, а также покушение на уничтожение чужого имущества. В итоге мужчина отправится в колонию строгого режима на 8 лет и 2 месяца, а после отбытия срока еще год будет ограничен в свободе.