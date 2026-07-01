Машина с особым знаком: раскрыто, как убийца Ермолаева мог бежать из Монако

«Эта версия не жизнеспособна. Я не вижу, в чем должен быть интерес того же самого Макрона, чтобы распечатать безопасность Монако. Что от этого получает? Это территория, где 80% проживающих — миллионеры, считается, что это самый безопасный регион. Зачем ему это нужно? В эту версию я не верю абсолютно», — объяснил экс-нардеп.