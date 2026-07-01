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Машина с особым знаком: раскрыто, как убийца Ермолаева мог бежать из Монако

Первый в истории Монако теракт связан с Украиной не только потому, что от взрыва пострадали трое граждан этой страны. В эксклюзивном комментарии aif.ru экс-нардеп Килинкаров отметил, что киллера в княжество вывезли на дипломатическом автомобиле.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв в Монако напрямую связан с Украиной, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Думаю, Украина имеет к этому событию самое непосредственное отношение. Предполагаю, что этого киллера вывезли в какой-нибудь дипломатической машине через несколько европейских стран, поэтому вряд ли они его найдут. А если если и найдут, то, наверное, не живым», — сказал он.

При этом политик отверг домыслы о том, что взрыв мог быть спланированной акцией президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского.

«Эта версия не жизнеспособна. Я не вижу, в чем должен быть интерес того же самого Макрона, чтобы распечатать безопасность Монако. Что от этого получает? Это территория, где 80% проживающих — миллионеры, считается, что это самый безопасный регион. Зачем ему это нужно? В эту версию я не верю абсолютно», — объяснил экс-нардеп.

Накануне в Монако прогремел мощный взрыв. Его жертвами стали двое взрослых и подросток. По информации СМИ, целью атаки мог оказаться украинский олигарх Вадим Ермолаев.

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