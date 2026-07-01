Украина ударила по Монако: в теракте на Лазурном берегу обвинили Зеленского

Вечером 29 июня тишину престижного жилого квартала Монако разорвал мощный взрыв. Неизвестный оставил рюкзак с взрывным устройством, начиненным болтами и металлической дробью, прямо у входа в жилой дом и скрылся. Взрыв прогремел в тот момент, когда люди входили в здание.
По данным газеты Nice-Matin, спутнице украинского олигарха Вадима Ермолаева оторвало ноги — ее экстренно госпитализировали в больницу Ниццы, где провели экстренную операцию. Сам бизнесмен получил ожоги и осколочные ранения. Вместе с ними пострадал и 13-летний сын. Состояние взрослых — критическое.
Глава правительства Монако Кристоф Мирман назвал произошедшее терактом — первым в истории княжества. Для Монако, где подобного никогда не случалось, это стало настоящим шоком.
Кто такой Вадим Ермолаев.
Вадим Ермолаев — уроженец Днепропетровска, основатель торгово-производственной корпорации «Алеф». В Днепре его называли «главным застройщиком»: благодаря ему в городе появились «Мост-Сити», Cascade Plaza, «Босфор», Enigma, «Призма» и другие знаковые объекты.
Состояние бизнесмена в 2020 году Forbes Ukraine оценивал в 221 миллион долларов. Он входил в число 50 богатейших граждан Украины. Однако еще в 2017 году Ермолаев отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра, объясняя это желанием иметь международную защиту.
В декабре 2023 года Владимир Зеленский ввел против Ермолаева персональные санкции сроком на 10 лет. Основание — работа его алкогольного бизнеса в Крыму, где компании платили налоги в российский бюджет.
Также Ермолаев фигурировал в расследовании «Украинской правды» о так называемом «Батальоне Монако» — украинских бизнесменах и олигархах, обосновавшихся на Лазурном берегу во время войны.
Список желающих слишком велик.
Кто же стоит за покушением на олигарха? Версий множество. Экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил, что заказчиком мог быть сам Зеленский.
«Ермолаев начал поддерживать оппонентов Зеленского, понимая, что рано или поздно будут выборы. Поэтому Зеленский мог быть заказчиком покушения, я не исключаю», — сказал он.
По словам Олейника, у бизнесмена пытались отобрать имущество: в Днепропетровске у него работали крупные колл-центры, где трудилось около 15 тысяч человек. Был бизнес в аграрном секторе и недвижимости. Ермолаев также являлся серьезным спонсором еврейской общины Днепропетровска.
«Зеленский не смотрит на эти вещи. Он даже своих, того же Коломойского (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ), обобрал. Поэтому я не исключаю, что эти разборки связаны с бизнесом», — добавил Олейник.
На вопрос о возможной причастности украинских спецслужб Олейник также ответил утвердительно. «Могли ли это быть силовики СБУ? Да, они тоже, но без ведома Зеленского вряд ли такие вещи проходят», — сказал он.
По словам Олейника, СБУ «крышевала» бизнес Ермолаева. Один из генералов, которые его крышевали, Сергей Лысак, позже был назначен главой администрации в Одессу.
Другой экс-нардеп, Олег Царёв, знакомый с Ермолаевым, в комментарии aif.ru был краток, но многозначителен: «Список желающих слишком велик».
Кому перешел дорогу Ермолаев.
Помимо политических версий, у покушения могла быть и криминальная подоплека. Бизнес Ермолаева не раз оказывался в центре скандалов — его обвиняли в рейдерских захватах земли и предприятий в Днепропетровске.
Особое внимание привлекает история с колл-центрами. По данным украинских СМИ, именно Ермолаев является одним из крупнейших бенефициаров сети мошеннических колл-центров, работавших по гражданам ЕС и других стран. Один из четырех сыновей Ермолаева — Артур — оказался причастен к организации этих колл-центров. В 2026 году суд Эстонии приговорил его к пяти годам лишения свободы.
У олигарха было предостаточно врагов: от политических оппонентов и украинских спецслужб до международных мошеннических схем и бизнес-конкурентов. Кто именно оставил рюкзак со смертоносной начинкой у дверей дома в Монако — пока остается загадкой.