В Запорожье произошел взрыв

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Взрыв произошел в городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Подробности не приводятся.
На части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
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