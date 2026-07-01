Казнь в Омске: появилась шокирующая версия группового убийства студента

Как выяснило следствие, компания из шести человек в возрасте от 20 до 24 лет (в том числе две девушки), прибывших в Омск из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, действовала хладнокровно и расчетливо. План убийства разрабатывался заранее: для его осуществления фигуранты специально купили скотч, полиэтиленовые пакеты и перчатки, а также продумали алиби. Александру была уготована страшная участь. Злоумышленники заманили жертву на пустырь к заброшенному строению, где связали его, а затем переместили на безлюдный участок. Там и произошла кровавая развязка.