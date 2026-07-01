Казнь в Омске: появилась шокирующая версия группового убийства студента

Кровавая расправа над 20-летним студентом-историком потрясла Омск. Шестеро приезжих хладнокровно заманили парня в ловушку, связали скотчем и нанесли четыре смертельных ножевых ранения. Пока следователи разбираются в мотивах, известный криминалист Михаил Игнатов в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил: это не просто сведение счетов из-за денег, а хорошо спланированная операция, за которой может стоять «заказ».
То, что поначалу казалось загадочным исчезновением, обернулось спланированной казнью, в которой оказалась замешана целая группа молодых людей. Резонансная расправа, как предварительно выяснили следователи, стала кровавой точкой в затяжном конфликте, однако эксперты уверены: мотивы гораздо глубже, чем простая обида.
Сигнал тревоги и неделя в неведении.
Александр успешно окончил гимназию и без труда поступил на бюджет. Он с детства мечтал стать историком. Учеба на третьем курсе отнимала почти всё время, заставляя оставить даже увлечение театром.
20 июня материнское сердце забило тревогу: Саша днем пошел на прогулку и перестал отвечать на сообщения и звонки, хотя всегда был на связи. Родители забили тревогу, обратились в полицию и к волонтёрам. Отряды «ЛизаАлерт» и «Доброспас Омск» прочёсывали дворы и пустыри, расклеивали ориентировки, но поиски не давали результатов.
Целую неделю город искал живого парня, надеясь на чудо. Чудо не случилось: 26 июня тело студента с признаками насильственной смерти нашли на пустыре, упакованным в пакеты и спрятанным в яме.
Спланированная казнь на пустыре.
Исполняющая обязанности помощника руководителя СУ СК России по Омской области Ирина Ренц в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыла подоплеку преступления. Подозреваемые и жертва не были случайными прохожими — они познакомились в интернете. По предварительным данным, мотивом преступления могли стать деньги и обида.
«Все задержанные не местные. Приехали в Омск, сняли квартиру. Изначально познакомились с этим парнем через интернет. Предварительно он брал деньги и не отдавал, с какими-то девушками у него были конфликты. Среди задержанных и парни, и девушки. В итоге они решили его убить», — заявила Ренц.
Как выяснило следствие, компания из шести человек в возрасте от 20 до 24 лет (в том числе две девушки), прибывших в Омск из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, действовала хладнокровно и расчетливо. План убийства разрабатывался заранее: для его осуществления фигуранты специально купили скотч, полиэтиленовые пакеты и перчатки, а также продумали алиби. Александру была уготована страшная участь. Злоумышленники заманили жертву на пустырь к заброшенному строению, где связали его, а затем переместили на безлюдный участок. Там и произошла кровавая развязка.
«Ножевые ранения были в область шеи и грудной клетки. Четыре», — констатировала Ренц, уточнив, что смерть наступила именно от колото-резаных ран.
Чтобы скрыть следы преступления, тело запаковали в мусорные пакеты и сбросили в яму, надеясь, что его не найдут как можно дольше. Однако оперативно-розыскные мероприятия позволили выйти на след убийц.
Шестерых фигурантов арестовали.
В настоящий момент подозреваемые задержаны. Суд Омска постановил заключить под стражу шестерых обвиняемых. Им избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на два месяца. Уголовное дело возбуждено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Для родных Александра реальность оказалась невыносимее самых страшных ожиданий.
«Мой сын был хорошим человеком. У него было много искренних и честных друзей. Откуда взялись эти люди? Я не знаю», — с болью поделилась Елена.
Прощание и похороны Александра состоялись 30 июня.
Месть или заказ? Версия криминалиста.
Известный криминалист Михаил Игнатов в эксклюзивном комментарии для aif.ru оценил версию о ритуальном убийстве. Эксперт категорически отверг предположения о мистическом следе, заявив, что расправа носит сугубо прагматичный и жестокий характер.
«На ритуальное убийство это совсем не похоже. Больше похоже на убийство по найму, с особой жестокостью», — отметил Игнатов.
Он добавил, что убийство было спланировано до мелочей, а действия группы говорят о наличии организатора.
«Парня заманили под предлогом про самородок. Он поддался. А там его уже ждали убийцы. Как я понимаю, у них все было готово, план был разработан заранее. Кто-то явно организовал это всё. Не думаю, что остальные просто так это делали, возможно, было денежное вознаграждение», — сказал криминалист.
Игнатов также предположил, что мотивом могла стать не только корысть, но и месть.
«Кто-то организовал это покушение. Возможно, кто-то хотел отомстить за что-то, вряд ли это было из корыстных побуждений. Подговорить других было реально, думаю, что могло иметь место вознаграждение», — сказал эксперт.
Почему один из убийц сразу во всем признался.
В судебном заседании один из подозреваемых полностью признал вину, в то время как другая фигурантка, напротив, настаивает на своей невиновности, заявляя, что не знала о готовящейся расправе. Криминалист объяснил это классической психологией преступной группы.
«Многие раскалываются при желании смягчить свою участь и переложить ответственность на другого. Кто первый начал показания давать, тому и верят. У подозреваемых все основано на страхе получить большой срок. А когда сотрудничаешь, помогаешь следствию, то, конечно, можно получить смягчение», — добавил Игнатов.
Следователям теперь предстоит выяснить, действительно ли это было заказное убийство, кто стоял за организацией расправы и какую роль сыграл каждый из шести задержанных. Расследование продолжается.