Во Владивостоке заметили маленького медведя, из-за которого оцепили улицу

Напомним, 30 июня стало известно, что в Кудымкарском округе Пермского края медведь напал на шестиклассника. Подросток получил травмы и попал в больницу. Ранее также стало известно, что в Японии решили провести учения по эвакуации на случай вторжения медведей в здания школ. Кроме педагогов, к тренировкам привлекли охотников.