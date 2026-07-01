Во Владивостоке заметили маленького медведя, из-за которого оцепили улицу

Житель Владивостока заметил на улице маленького медведя, которого снял на видео, опубликованное в социальных сетях.
На кадрах можно наблюдать, как животное кусает забор и пытается вырвать клетку, чтобы что-то достать. Также есть ролик, на котором запечатлено, как зверь плывет в заливе. Предположительно, хищник плыл с острова Елены.
Он добрался до микрорайона Эгершельд. Территорию, где видели медведя, оцепила полиция, которая вместе с сотрудниками госохотнадзора пытается найти и поймать хищника.
Напомним, 30 июня стало известно, что в Кудымкарском округе Пермского края медведь напал на шестиклассника. Подросток получил травмы и попал в больницу. Ранее также стало известно, что в Японии решили провести учения по эвакуации на случай вторжения медведей в здания школ. Кроме педагогов, к тренировкам привлекли охотников.