Незаконно хранившееся ружье нашли в квартире во время обысков в Приморье

Выяснилось, что оружие принадлежит 39-летнему мужчине, который проживал вместе с подозреваемым в хищении кабеля. Никаких разрешительных документов на 12-й калибр у него не оказалось. Он объяснил, что нашел ружье около четырех лет назад в гараже покойного родственника. Вместе с ним лежали патроны.