Незаконно хранившееся ружье нашли в квартире во время обысков в Приморье

В поселке Хасан транспортные полицейские искали украденные с тепловоза медные кабели, а наткнулись на незаконное оружие. В одной из квартир сотрудники изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье и самодельный патрон. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Выяснилось, что оружие принадлежит 39-летнему мужчине, который проживал вместе с подозреваемым в хищении кабеля. Никаких разрешительных документов на 12-й калибр у него не оказалось. Он объяснил, что нашел ружье около четырех лет назад в гараже покойного родственника. Вместе с ним лежали патроны.
«Постановлением мирового суда Хасанского района житель поселка привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Изъятое охотничье ружье и изготовленный кустарным способом боеприпас подлежат обязательной конфискации. Вынесенное инстанцией решение пока не вступило в законную силу.