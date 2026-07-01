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Незаконно хранившееся ружье нашли в квартире во время обысков в Приморье

Оружие обнаружили при расследовании кражи медных кабелей с тепловоза.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Хасан транспортные полицейские искали украденные с тепловоза медные кабели, а наткнулись на незаконное оружие. В одной из квартир сотрудники изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье и самодельный патрон. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Выяснилось, что оружие принадлежит 39-летнему мужчине, который проживал вместе с подозреваемым в хищении кабеля. Никаких разрешительных документов на 12-й калибр у него не оказалось. Он объяснил, что нашел ружье около четырех лет назад в гараже покойного родственника. Вместе с ним лежали патроны.

«Постановлением мирового суда Хасанского района житель поселка привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Изъятое охотничье ружье и изготовленный кустарным способом боеприпас подлежат обязательной конфискации. Вынесенное инстанцией решение пока не вступило в законную силу.