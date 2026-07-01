Дело об убийстве 19-летней девушки во Владивостоке направили в суд спустя 26 лет

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела, возбуждённого 26 лет назад по факту убийства 19-летней девушки из Благовещенска. Заместитель прокурора Приморья утвердил обвинительное заключение в отношении двух жителей Владивостока — 47 и 48 лет, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По данным следствия, весной 2000 года потерпевшая приехала в краевой центр с целью купить автомобиль. Злоумышленники предложили ей якобы выгодную сделку по приобретению иномарки. Доверившись им, девушка передала деньги, после чего некоторое время ездила с обвиняемыми на автомобиле, который на самом деле принадлежал третьему лицу.
Спустя 26 лет: во Владивостоке раскрыто жестокое убийство 19-летней девушки из Благовещенска.
Следствию удалось установить причастность двух местных жителей, завладевших деньгами жертвы под видом продажи автомобиля.
Получив деньги, подозреваемые начали искать уединённое место для совершения убийства. В районе золоотвала ТЭЦ-2 они нанесли жертве множественные удары тупым предметом и лопатой по голове и шее, а затем задушили её верёвкой. Тело было закопано на месте преступления.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Обвиняемым инкриминируют убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также мошенничество, совершённое группой лиц по сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ).
Напомним, что ранее во Владивостоке подвели итоги работы с «преступлениями прошлых лет». Как выяснилось, приморские следователи стали значительно чаще находить виновных в преступлениях, которые были совершены много лет назад. Только за последний отчётный период количество таких раскрытых дел выросло почти на треть.