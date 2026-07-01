Дело об убийстве 19-летней девушки во Владивостоке направили в суд спустя 26 лет

Напомним, что ранее во Владивостоке подвели итоги работы с «преступлениями прошлых лет». Как выяснилось, приморские следователи стали значительно чаще находить виновных в преступлениях, которые были совершены много лет назад. Только за последний отчётный период количество таких раскрытых дел выросло почти на треть.