В Пенсильвании сошли с рельсов несколько вагонов с опасными материалами

Как указывают правоохранители, 13 из 72 вагонов подвижного состава сошли с рельсов и перевернулись. «На трех из сошедших с рельсов вагонов были обозначения с указанием содержания опасных материалов», — говорится в сообщении правоохранителей в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).