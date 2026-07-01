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В Пенсильвании сошли с рельсов несколько вагонов с опасными материалами

По информации полиции штата, экстренные службы не обнаружили утечек.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Грузовой поезд, в составе которого были три вагона с опасными материалами, сошел с рельсов в Бенсалеме (штат Пенсильвания). Об этом сообщила местная полиция.

Как указывают правоохранители, 13 из 72 вагонов подвижного состава сошли с рельсов и перевернулись. «На трех из сошедших с рельсов вагонов были обозначения с указанием содержания опасных материалов», — говорится в сообщении правоохранителей в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что экстренные службы не обнаружили утечек опасных материалов, тем не менее власти просят местных жителей не приближаться к месту происшествия.

В результате аварии никто не пострадал.