Пермяки пожаловались на затопление общежития на ул. Мира после ливня

Жители Перми в телеграм-канале «ЧП Пермь» пожаловались на затопление общежития на улице Мира после ливня.
Речь идёт о здании, расположенном на улице Мира, 26. По словам жильцов, из-за мощного ливня, обрушившегося на Пермь 30 июня, общежитие затопило. Очевидцы утверждают, что на пятом этаже вода поднялась на несколько сантиметров над уровнем пола. Кроме того, лопнули потолки, все предметы отсырели, а электроприборы сгорели.
Жильцы подчёркивают, что это не первый случай затопления — аналогичная ситуация произошла в 2021 году.
«Просим помощи в решении вопроса, и контроле урегулирования. Т.к с 2021 года вопросы по компенсации не решены», — написал местный житель.
Напомним, сильный дождь парализовал Пермь 30 июня.