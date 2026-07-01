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Пермяки пожаловались на затопление общежития на ул. Мира после ливня

По словам жильцов, на пятом этаже вода поднялась на несколько сантиметров над уровнем пола.

Жители Перми в телеграм-канале «ЧП Пермь» пожаловались на затопление общежития на улице Мира после ливня.

Речь идёт о здании, расположенном на улице Мира, 26. По словам жильцов, из-за мощного ливня, обрушившегося на Пермь 30 июня, общежитие затопило. Очевидцы утверждают, что на пятом этаже вода поднялась на несколько сантиметров над уровнем пола. Кроме того, лопнули потолки, все предметы отсырели, а электроприборы сгорели.

Жильцы подчёркивают, что это не первый случай затопления — аналогичная ситуация произошла в 2021 году.

«Просим помощи в решении вопроса, и контроле урегулирования. Т.к с 2021 года вопросы по компенсации не решены», — написал местный житель.

Напомним, сильный дождь парализовал Пермь 30 июня.