В Вихоревке мужчина похитил из магазина 430 рублей, сделав вид, что у него с собой оружие

По словам 35-летнего задержанного, он зашел в магазин, чтобы купить воды, но на его банковской карте не оказалось нужной суммы. Тогда он решил запугать продавщицу. Для этого он натянул рукав кофты на кулак. Так казалось, что у мужчины в руке может быть оружие.