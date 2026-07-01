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В Вихоревке мужчина похитил из магазина 430 рублей, сделав вид, что у него с собой оружие

Полицейские в Братском районе оперативно задержали мужчину, который ограбил магазин. Его добычей стали 430 рублей. Разбойное нападение он совершил, сделав вид, что у него при себе есть оружие. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на МУ МВД России «Братское».

Источник: ТК Город

По словам 35-летнего задержанного, он зашел в магазин, чтобы купить воды, но на его банковской карте не оказалось нужной суммы. Тогда он решил запугать продавщицу. Для этого он натянул рукав кофты на кулак. Так казалось, что у мужчины в руке может быть оружие.

Сотрудница магазина открыла кассу, задержанный сложил в пакет деньги, а затем убежал, когда в павильон вошла посетительница. Мужчина похитил 430 рублей, которые потом потратил на собственные нужды. Затем он отправился домой, где его задержали правоохранители, — говорится в сообщении полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой» (ст. 162 УК РФ).