В Вихоревке мужчина похитил из магазина 430 рублей, сделав вид, что у него с собой оружие

По словам 35-летнего задержанного, он зашел в магазин, чтобы купить воды, но на его банковской карте не оказалось нужной суммы. Тогда он решил запугать продавщицу. Для этого он натянул рукав кофты на кулак. Так казалось, что у мужчины в руке может быть оружие.
Сотрудница магазина открыла кассу, задержанный сложил в пакет деньги, а затем убежал, когда в павильон вошла посетительница. Мужчина похитил 430 рублей, которые потом потратил на собственные нужды. Затем он отправился домой, где его задержали правоохранители, — говорится в сообщении полиции.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой» (ст. 162 УК РФ).