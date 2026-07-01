Пермяки пожаловались на затопление общежития на ул. Мира после ливня

Речь идёт о здании, расположенном на улице Мира, 26. По словам жильцов, из-за мощного ливня, обрушившегося на Пермь 30 июня, общежитие затопило. Очевидцы утверждают, что на пятом этаже вода поднялась на несколько сантиметров над уровнем пола. Кроме того, лопнули потолки, все предметы отсырели, а электроприборы сгорели.