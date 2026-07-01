Стали известны подробности ДТП с автобусом в Красноярском крае

Стали известны подробности ДТП с автобусом, в салоне которого находились 27 детей. Известно, что автобус ехал из детского лагеря. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Авария произошла утром 1 июля на 33-м километре автодороги «Саяны». Водитель автобуса Hyundai следовал из детского лагеря, когда на полосу ему навстречу выехал автомобиль Kia Sportage под управлением девушки.
Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко вывернул руль вправо, съехал на обочину, после чего транспортное средство опрокинулось. Водитель иномарки пояснила полицейским, что уснула за рулём.
В салоне автобуса находились 27 детей. Один ребёнок и сопровождающий обратились за медицинской помощью.
На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее мы сообщали, что дело возбудили после ДТП с тремя погибшими в Хакасии.