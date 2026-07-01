«Полицейские работают на месте ДТП с автобусом в Минусинском округе. Предварительно, в салоне транспортного средства находилось 27 детей. Информация относительно обстоятельств произошедшего уточняется. На месте находятся сотрудники полиции, выясняются все детали случившегося», — сообщили в пресс-службе.
В Красноярском крае произошло ДТП с автобусом с 27 детьми
В Минусинском округе Красноярского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в салоне которого находились 27 детей. Данные о пострадавших уточняются, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.