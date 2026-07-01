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В Пензенской области обломки БПЛА повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

ПЕНЗА, 1 июля. /ТАСС/. Украинский беспилотник ликвидирован утром в Пензенской области. Его обломки повредили линии электропередачи и упали на здание, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Сегодня утром на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат. Обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия», — написал он в «Максе».

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