В Пензенской области обломки БПЛА повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание

ПЕНЗА, 1 июля. /ТАСС/. Украинский беспилотник ликвидирован утром в Пензенской области. Его обломки повредили линии электропередачи и упали на здание, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«Сегодня утром на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат. Обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия», — написал он в «Максе».
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