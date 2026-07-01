Агония Киева: взрыв в Монако запустил борьбу кланов Украины на уничтожение

Тишина и безопасность Монако, города миллионеров, разрушены мощным взрывом, который уже назван первым терактом в истории княжества. Жертвами стали трое граждан Украины, среди которых — олигарх Вадим Ермолаев. В эксклюзивных комментариях для aif.ru политики и эксперты отметили, что произошедшее может оказаться лишь началом кровавых разборок между кланами, которые выплеснутся на всю Европу.
«Украина имеет непосредственное отношение»: первая реакция на теракт в Монако.
Накануне мир потрясла новость: в Монако, одном из самых безопасных и богатых мест на планете, прогремел мощный взрыв. Жертвами стали трое граждан Украины — мужчина, женщина и подросток. По данным СМИ, в тяжёлом состоянии госпитализирован украинский олигарх Вадим Ермолаев, а целью атаки, предположительно, был именно он.
В эксклюзивном комментарии aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сразу же указал на украинский след в этом резонансном преступлении.
«Думаю, Украина имеет к этому событию самое непосредственное отношение. Предполагаю, что этого киллера вывезли в какой-нибудь дипломатической машине через несколько европейских стран, поэтому вряд ли они его найдут. А если если и найдут, то, наверное, не живым», — сказал он.
Государственный министр княжества Кристоф Мирман уже официально заявил, что этот взрыв стал первым терактом в истории Монако. Для государства, где 80% проживающих — миллионеры, а уровень преступности всегда был минимальным, произошедшее стало шоком. Однако, по мнению экспертов, этот теракт — лишь верхушка айсберга.
Версия Макрона и Зеленского.
В информационном поле моментально появились конспирологические версии о том, что взрыв мог быть спланированной акцией президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. Однако Килинкаров категорически отверг подобные домыслы.
«Эта версия не жизнеспособна. Я не вижу, в чем должен быть интерес того же самого Макрона, чтобы распечатать безопасность Монако. Что от этого получает? Это территория, где 80% проживающих — миллионеры, считается, что это самый безопасный регион. Зачем ему это нужно? В эту версию я не верю абсолютно», — объяснил экс-нардеп.
По его мнению, единственная логика для западных лидеров — использовать трагедию в своих политических целях, а именно — для новых обвинений в адрес Москвы.
«Думаю, что они просто найдут такое “универсальное решение”. Макрон заявит о том, что там есть российский след. И дальше будет продолжать делать то же самое. Какое-то расследование, без всякого сомнения, они проведут, экспертов отправят на Украину. Но остается вопрос, выйдут ли они на, условно говоря, на заказчиков, поймают ли они этого реализатора?», — объяснил свою позицию Килинкаров.
При этом политик подчеркнул, что теракт вряд ли отразится на фундаментальных отношениях Киева и Парижа. Для Макрона антироссийская стратегия остаётся приоритетом.
Война кланов: «это только начало».
Килинкаров дал, возможно, самую циничную оценку произошедшего, назвав взрыв в Монако «войной кланов», которая может захлестнуть всю Европу.
«Во-первых, я думаю, тут очень многое будет зависеть от того, выживет ли он или нет. Что ответка будет, у меня в этом нет сомнений. По крайней мере, даже если он не выживет, у него есть сын, который активно причастен к этому делу. И я думаю, что это война, которую объявили кланы друг другу. В истории задействованы и силовые структуры Украины, речь об СБУ, которая претендовала на свою долю в этом бизнесе. То есть в перспективе ещё будут разборки достаточно жёсткие. Вопрос в том, на каких территориях это может произойти», — сказал он.
Собеседник издания обратил внимание на то, что передел власти и собственности украинских олигархов напрямую заденет Европу, ведь большинство криминальных элементов и бизнесменов уже давно перебрались в европейские.
столицы.
«В том, что пострадает ряд европейских стран в результате разного рода терактов, связанных с Украиной, у меня нет сомнений. Разборки будут в любом случае. И сейчас можно видеть, какие методы применяются. Это не просто некий киллер, который пришёл, кого-то застрелил, но используются взрывные устройства. Такие теракты — это вызов, на самом деле, для Европы. Хотя в этом есть их вина, потому что они поддерживали этот террористический режим, они обучали этих боевиков. В результате сегодня контролировать то количество людей, которые научились работать со взрывчаткой, с дронами и так далее, будет очень сложно», — объяснил свою позицию Килинкаров.
Политик подчеркнул, что европейские государства рискуют стать площадкой для криминальной войны. Истинный пик насилия, по его прогнозу, наступит после смены власти в Киеве.
«Думаю, что у Европы могут возникнуть очень серьёзные проблемы в связи с разборками, которые будут на Украине. А разборки эти будут, конечно же, на территории Европы, потому что подавляющее большинство бизнесменов и, условно говоря, криминальных элементов выехали как раз на территорию Европы. А пик всего этого произойдёт после демонтажа режима Зеленского. Можно только предполагать, какое количество людей будет убито, выйдут в окна, станут жертвами различных происшествий после того, как рухнет этот режим. Так было всегда в тех условиях и при тех масштабах перераспределения собственности, которые произошли на Украине», — подытожил Килинкаров.
Разборки партнёров или случайная жертва?
Комментируя сообщения о взрыве в Монако, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эксклюзивном интервью aif.ru предложил более широкий спектр версий, но также не исключил «украинский след».
«Следует дождаться официальных результатов расследования, но в любом случае это новый этап в истории Монако — это первый теракт в истории этого государства. Вполне вероятно, что это могут быть какие-нибудь разбирательства между бизнес-партнёрами Зеленского или между Зеленским и его бизнес-партнёрами. По крайней мере, транслируется информация, что это попытка отжать у Ермолаева бизнес, связанный с мошенническими колл-центрами, после того, как он был вынужден перевести их в Одессу. Но никаких подтверждений официальных, естественно, этому никто не даст», — сказал он.
Безпалько также допустил, что Ермолаев мог стать случайной жертвой, а теракт мог быть организован для смещения внимания лидеров Европы или вовсе носить случайный характер.
«Может быть, Ермолаев вообще стал случайной жертвой. Может быть, этот теракт создан для того, чтобы сместить мнение лидеров Европы. Может быть, целью был совершенно другой человек или другие люди. Может быть, это вообще взрыв случайного характера, заряда и людей, которые транзитом двигались через Монако куда-то в другую страну», — резюмировал он.
«Бомба в рюкзаке»: как работал киллер и сколько это стоит.
Оценку технической стороны теракта дали эксперты по безопасности. По данным СМИ, взрывное устройство находилось в обычном рюкзаке, который незадолго до взрыва на улице оставил неизвестный. Фото подозреваемого уже обнародованы в Сети.
Профессиональный телохранитель Алексей Фонарев в комментарии для aif.ru отметил, что подрывник, скорее всего, не был профессиональным киллером высокого уровня. Напротив, это был, фактически, «случайный человек», которого использовали втёмную.
«Все очень просто. Не все специфические люди имеют специфический вид. Для того, чтобы заложить пакет, не нужна особая физическая форма. Сама история незатейлива: человеку надо было просто где-то по дороге оставить пакет. Больше от него ничего не требовалось. То есть это не какая-то специфичная работа, не было необходимости залезать под машину, прятать, устанавливать какое-то устройство. Тут не было необходимости в Джеймсах Бондах или Джонах Уиках. Чтобы оставить пакет, не требуется особых навыков. Поэтому выбор такого исполнителя — это затраты на минималках. Такая работа стоит до 1000 евро в зависимости от жадности исполнителя», — объяснил эксперт.
По мнению Фонарева, человека, заложившего бомбу, вполне могли использовать втёмную.
«Не исключено, что, как обычно, когда находят каких-то людей, их используют втёмную. Могли сказать, что хотят подшутить над другом, нужно оставить пакет и быстро убежать, причём увязать оплату к тому, насколько быстро курьер покинет место. Допустим, убежишь за пять минут — такая сумма, за шесть — на сто евро меньше. Форму работы с такими людьми могут придумать разную, любую, какую угодно», — уточнил он.
«Тихих гаваней больше нет»: предупреждение для олигархов.
Главный вывод, который делают эксперты из этой трагедии, — для людей с деньгами и тёмным прошлым в мире больше не осталось безопасных мест. Взрыв в Монако стал звоночком для всех, кто считал, что европейские княжества — это надёжный тыл.
«Эта ситуация демонстрирует, что для людей с деньгами и с темным прошлым в мире не осталось так называемых тихих гаваней. Их находят всегда и везде. Формула “деньги или жизнь” теперь действует очень чётко», — добавил Фонарев.
Следствие по теракту продолжается, но даже сейчас ясно одно: этот взрыв изменит не только восприятие безопасности в Монако, но и может запустить цепную реакцию криминальных войн по всей Европе. Остаётся лишь ждать, кто станет следующей жертвой и на чьей территории прогремит новый взрыв.