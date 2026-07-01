Агония Киева: взрыв в Монако запустил борьбу кланов Украины на уничтожение

«Во-первых, я думаю, тут очень многое будет зависеть от того, выживет ли он или нет. Что ответка будет, у меня в этом нет сомнений. По крайней мере, даже если он не выживет, у него есть сын, который активно причастен к этому делу. И я думаю, что это война, которую объявили кланы друг другу. В истории задействованы и силовые структуры Украины, речь об СБУ, которая претендовала на свою долю в этом бизнесе. То есть в перспективе ещё будут разборки достаточно жёсткие. Вопрос в том, на каких территориях это может произойти», — сказал он.