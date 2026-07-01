Автобус с детьми перевернулся в Красноярском крае из-за уснувшей за рулем женщины

Чтобы избежать лобового столкновения с Kia Sportage, выехавшей на встречную полосу, водитель автобуса резко вывернул руль вправо. Машина съехала на обочину и опрокинулась. Опрошенная полицией женщина-водитель пояснила, что уснула за рулем.