Автобус с детьми перевернулся в Красноярском крае из-за уснувшей за рулем женщины

В Минусинском округе Красноярского края перевернулся автобус, в котором находились 27 детей. Причиной ДТП стала женщина-водитель встречной машины, уснувшая за рулем, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД. Инцидент произошел на 32-м километре автодороги «Саяны», когда автобус возвращался из детского лагеря.
Чтобы избежать лобового столкновения с Kia Sportage, выехавшей на встречную полосу, водитель автобуса резко вывернул руль вправо. Машина съехала на обочину и опрокинулась. Опрошенная полицией женщина-водитель пояснила, что уснула за рулем.
В результате ДТП пострадали один ребенок и взрослый сопровождающий, они обратились за медицинской помощью. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.