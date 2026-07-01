Обломки БПЛА упали на недостроенное здание в Пензенской области

Силы ПВО сбили беспилотник над территорией Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.
«Пострадавших нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия», — уточнил глава региона.
Как уточнил господин Мельниченко, режим беспилотной опасности в Пензенской области продолжает действовать. Аэропорт Пензы приостановил работу.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше