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Обломки БПЛА упали на недостроенное здание в Пензенской области

Силы ПВО сбили беспилотник над территорией Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.

Силы ПВО сбили беспилотник над территорией Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.

«Пострадавших нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия», — уточнил глава региона.

Как уточнил господин Мельниченко, режим беспилотной опасности в Пензенской области продолжает действовать. Аэропорт Пензы приостановил работу.

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