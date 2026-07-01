Автобус с детьми попал в ДТП под Красноярском из-за уснувшей за рулем девушки

В полиции рассказали подробности об аварии с участием автобуса, который перевозил детей на юге Красноярского края.
По предварительным данным, по встречной полосе, угрожая большому транспортному средству неминуемым столкновением, ехала иномарка Kia Sportage. Чтобы избежать лобового удара, водитель автобуса направил его на обочину. Там Hyundai перевернулся.
Опрошенная полицейскими девушка — водитель Kia — сказала, что уснула за рулем, уточнили в главке.
Автобус вез детей, которые возвращались из летнего лагеря под Минусинском, передает ТАСС. Медицинская помощь потребовалась одному из них, а также сопровождавшему несовершеннолетних взрослому, добавили в полиции.