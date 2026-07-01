В Саратовской области объявили угрозу БПЛА

САРАТОВ, 1 июля. /ТАСС/. Опасность БПЛА объявлена в Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«От Министерства обороны [РФ] поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он в «Максе».
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