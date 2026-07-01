Беспилотную опасность объявили в Московской области

В Московской области в среду, 1 июля, объявлена беспилотная опасность. Жителей призвали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Об этом сообщили в РСЧС региона.
Тем, кто находится на улице или в автомобиле, рекомендовано укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета.
— Запрещена съемка БВС и работы ПВО. Будьте бдительны и осторожны! При обнаружении БВС или его частей сообщайте по телефону «112», — говорится в сообщении.
Опасность ракетной атаки вечером во вторник, 30 июня, объявили на территории Московской области. Жителей региона призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Кроме того, в региональном РСЧС предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.