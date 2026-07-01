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В лагере под Челябинском эвакуировали 39 детей из‑за короткого замыкания

Привычный распорядок нарушил оставленный заряжаться на ночь гаджет.

Источник: 1obl.ru

Сегодня, 1 июля, рано утром в оздоровительном лагере, расположенном в Красноармейском округе, сработала пожарная сигнализация. Причиной тревоги стало короткое замыкание зарядного устройства, оставленного включенным на ночь в сеть, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В одной из комнат спального корпуса на втором этаже произошло короткое замыкание без последующего горения. На дальнейшее функционирование лагеря происшествие не повлияло», — уточнили в ведомстве.

Тем не менее администрация лагеря, согласно алгоритму, эвакуировала детей, а также сотрудников — всего 45 человек. Никто не пострадал.

В МЧС напомнили: запрещено оставлять без присмотра включенными в сеть гаджеты, а также использовать поврежденные провода и перегружать сеть.

Напомним, минувшей ночью на пожаре в челябинском СНТ погибли три человека.

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