В лагере под Челябинском эвакуировали 39 детей из‑за короткого замыкания

Сегодня, 1 июля, рано утром в оздоровительном лагере, расположенном в Красноармейском округе, сработала пожарная сигнализация. Причиной тревоги стало короткое замыкание зарядного устройства, оставленного включенным на ночь в сеть, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
«В одной из комнат спального корпуса на втором этаже произошло короткое замыкание без последующего горения. На дальнейшее функционирование лагеря происшествие не повлияло», — уточнили в ведомстве.
Тем не менее администрация лагеря, согласно алгоритму, эвакуировала детей, а также сотрудников — всего 45 человек. Никто не пострадал.
В МЧС напомнили: запрещено оставлять без присмотра включенными в сеть гаджеты, а также использовать поврежденные провода и перегружать сеть.
Напомним, минувшей ночью на пожаре в челябинском СНТ погибли три человека.