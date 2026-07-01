СК: 14 человек, включая детей, попали в больницу после банкета в Мирном

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в ресторане Мирного. Об этом в среду, 1 июля, сообщил Следком региона.
Инцидент произошел 27 июня во время банкетного мероприятия. По версии следствия, сотрудники заведения грубо нарушили санитарно-эпидемиологические нормы, в результате чего с 28 по 30 июня в больницу с острым гастроэнтеритом госпитализированы 14 человек, включая четырех несовершеннолетних 2008 года рождения.
Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Следственные органы проводят проверку, изымают пробы продукции и документацию заведения. Расследование продолжается, говорится в сообщении.
Ранее массовое отравление произошло в детском лагере в Тверской области, в больницу увезли как минимум 14 школьников. У них были диарея и сильные боли в животе. Экспертиза выявила у пострадавших кишечную палочку и глистов. Ребята жаловались на антисанитарию и грязную воду в лагере. После отравления смену закрыли, родителей попросили забрать детей. «Вечерняя Москва» собрала детали этого инцидента и узнала, вернут ли семьям деньги за неудавшуюся поездку.