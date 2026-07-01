СК: 14 человек, включая детей, попали в больницу после банкета в Мирном

Ранее массовое отравление произошло в детском лагере в Тверской области, в больницу увезли как минимум 14 школьников. У них были диарея и сильные боли в животе. Экспертиза выявила у пострадавших кишечную палочку и глистов. Ребята жаловались на антисанитарию и грязную воду в лагере. После отравления смену закрыли, родителей попросили забрать детей. «Вечерняя Москва» собрала детали этого инцидента и узнала, вернут ли семьям деньги за неудавшуюся поездку.