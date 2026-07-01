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Ночной пожар в Подмосковье унёс жизнь мужчины

В ночь на 30 июня в Подольске произошел смертельный пожар в многоквартирном жилом доме.

В ночь на 30 июня в Подольске произошел смертельный пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщила пресс-служба 24-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Московской области, возгорание вспыхнуло в квартире, расположенной на 10-м этаже дома по улице Школьной.

К моменту прибытия расчетов из окна горевшей квартиры уже шел густой дым. В ходе тушения спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Информация о его личности и возрасте не уточняется.

До приезда пожарных подъезд покинули 30 жильцов, которые эвакуировались самостоятельно. Огонь удалось локализовать в 3:10 — площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Полная ликвидация пожара была объявлена в 4:12. В ликвидации последствий были задействованы 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

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