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В Ростовской области в ночь на 1 июля атаке дронов подверглись четыре района

В Ростовской области отразили атаку БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 1 июля атаке дронов подверглись четыре района. В Ростовской области отразили атаку БПЛА, в Ростовской области в ночь на 1 июля работали силы и средства ПВО. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По данным главы региона, беспилотники сбили в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском муниципалитетах.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказал глава региона.

Также он подчеркнул, что утром в среду сохраняется беспилотная опасность.

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