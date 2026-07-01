Медведя заметили во Владивостоке, полиция оцепила район

Полиция оцепила территорию для поимки животного. По предварительным данным, медведь приплыл в город с полуострова Песчаный. Оператор дрона, задействованного в поисках, сообщил, что медведя не видно на тепловизоре, предположительно, потому что животное мокрое и холодное. Специалисты продолжают поиски, передает ТАСС.