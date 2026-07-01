Медведя заметили во Владивостоке, полиция оцепила район

Во Владивостоке заметили медведя в районе улицы Верхнепортовой, на место выехали специалисты. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ Приморья.
— Сообщения о медведе поступили утром 1 июля, на место выехали специалисты. Сообщений об агрессии животного по отношению к людям не поступало, — сообщил диспетчер горячей линии.
Полиция оцепила территорию для поимки животного. По предварительным данным, медведь приплыл в город с полуострова Песчаный. Оператор дрона, задействованного в поисках, сообщил, что медведя не видно на тепловизоре, предположительно, потому что животное мокрое и холодное. Специалисты продолжают поиски, передает ТАСС.
Недавно биолог Павел Глазков выступил с инициативой исключить медведей из «Красной книги» Московской области. По мнению ученого, увеличение численности этих хищников в регионе создает все большую угрозу для людей.
В конце мая медведь растерзал охотника в Томской области. Хищник напал на 52-летнего мужчину во время охоты в лесном массиве Тегульдетского района.