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Медведя заметили во Владивостоке, полиция оцепила район

Во Владивостоке заметили медведя в районе улицы Верхнепортовой, на место выехали специалисты. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ Приморья.

Во Владивостоке заметили медведя в районе улицы Верхнепортовой, на место выехали специалисты. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ Приморья.

— Сообщения о медведе поступили утром 1 июля, на место выехали специалисты. Сообщений об агрессии животного по отношению к людям не поступало, — сообщил диспетчер горячей линии.

Полиция оцепила территорию для поимки животного. По предварительным данным, медведь приплыл в город с полуострова Песчаный. Оператор дрона, задействованного в поисках, сообщил, что медведя не видно на тепловизоре, предположительно, потому что животное мокрое и холодное. Специалисты продолжают поиски, передает ТАСС.

Недавно биолог Павел Глазков выступил с инициативой исключить медведей из «Красной книги» Московской области. По мнению ученого, увеличение численности этих хищников в регионе создает все большую угрозу для людей.

В конце мая медведь растерзал охотника в Томской области. Хищник напал на 52-летнего мужчину во время охоты в лесном массиве Тегульдетского района.