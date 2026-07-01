В Венесуэле землетрясение затронуло многих жителей муниципалитета Арресифе

«Многие завалы еще не разобраны, спасательные работы продолжаются, потому что под ними могут еще находиться живые люди», — считает Кастро. Он подчеркнул, что оставшихся в живых могут вызволить вместе с венесуэльскими спасателями прибывшие в страну иностранные бригады с опытом поисково-спасательных работ, специальной техникой и обученными собаками. По его мнению, помощь со стороны местных органов власти оказалась недостаточно эффективной, а службы гражданской обороны и защиты не располагали ресурсами и полномочиями для эффективных спасательных работ.