В Венесуэле землетрясение затронуло многих жителей муниципалитета Арресифе

КАРАКАС, 1 июля. /ТАСС/. Разрушительное землетрясение 24 июня нанесло наибольший урон штату Ла-Гуайра, многие жители прибрежного муниципалитета Арресифе стали жертвами стихийного бедствия. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС местный житель Амилькар Антонио Кастро.
«Несколько соседних двухэтажных домов оказались полностью разрушены, проживавшие в них четыре семьи погибли», — рассказал Кастро и отметил, что во время землетрясения вместе женой находился в Каракасе и, возможно, это и спасло им жизнь. На главном проспекте Плайа Гранде в городе Катия-ла-Мар рухнули или получили повреждения, не позволяющие дальнейшую эксплуатацию, практически все здания, рассказал венесуэлец.
«Многие завалы еще не разобраны, спасательные работы продолжаются, потому что под ними могут еще находиться живые люди», — считает Кастро. Он подчеркнул, что оставшихся в живых могут вызволить вместе с венесуэльскими спасателями прибывшие в страну иностранные бригады с опытом поисково-спасательных работ, специальной техникой и обученными собаками. По его мнению, помощь со стороны местных органов власти оказалась недостаточно эффективной, а службы гражданской обороны и защиты не располагали ресурсами и полномочиями для эффективных спасательных работ.
Согласно последним официальным данным, в Венесуэле после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 погибли 1 943 человека, ранения получил 10 571 человек, 28 380 пострадавших от землетрясения получают медицинскую помощь в больницах и полевых лагерях.