Обломки БПЛА упали на недостроенное здание в Пензенской области

«Пострадавших нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия», — заявил Мельниченко.
По его словам, в регионе сохраняется режим беспилотной опасности. Кроме того, аэропорт Пензы временно прекратил свою деятельность.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше