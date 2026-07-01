Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки БПЛА упали на недостроенное здание в Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о ликвидации беспилотного летательного аппарата силами противовоздушной обороны над территорией региона. Как уточнил глава области, фрагменты БПЛА повредили линии электропередачи и привели к разрушениям на объекте незавершенного строительства.

Источник: AP 2024

«Пострадавших нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия», — заявил Мельниченко.

По его словам, в регионе сохраняется режим беспилотной опасности. Кроме того, аэропорт Пензы временно прекратил свою деятельность.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше