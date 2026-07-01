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Губернатор Мельниченко: Обломки дрона повредили ЛЭП в Пензенской области

В Пензенской области устраняют последствия украинской атаки.

Источник: Комсомольская правда

В Пензенской области утром был сбит беспилотник ВСУ, который повредил линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Политик уточнил, что украинский дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны Минобороны России.

«Обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет», — написал он в мессенджере Max.

Мельниченко уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы, которые устраняют последствия инцидента.

Ранее KP.RU сообщал, что часть Запорожской области осталась без света после атак беспилотников ВСУ. По словам губернатора Евгения Балицкого, киевский режим нанес удары по объекта энергетической инфраструктуры региона.

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