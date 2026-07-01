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Мельниченко: БПЛА повредил ЛЭП и недострой в Пензенской области

Утром 1 июля в Пензенской области силами противовоздушной обороны Минобороны России был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Как сообщил губернатор региона Олег Мельниченко, обломки дрона упали на недостроенное здание и повредили линии электропередачи.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, которые устраняют последствия падения.

«Обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Напоминаю о запрете на фото- и видеосъемку полёта и падения беспилотника. А также об опасности, которую представляют его обломки. Заниматься ими должны исключительно специалисты», — написал глава региона.

Губернатор также предупредил, что в Пензенской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Он призвал жителей быть бдительными, беречь себя и близких и немедленно сообщать о подозрительных предметах в экстренные службы.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью силы ПВО отразили воздушную атаку в четырёх районах Ростовской области — Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Губернатор Юрий Слюсарь предупредил, что опасность атак сохраняется.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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