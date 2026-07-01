Дети-спортсмены ехали в автобусе, который попал в ДТП в Красноярском крае

Прокуратура проверяет ДТП с автобусом, перевозившим 27 детей-спортсменов под Минусинском. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Как рассказали в ведомстве, 1 июля на трассе Минусинск — Курагино произошла авария с участием автобуса, следовавшего из спортивного лагеря «Чемпион» в Красноярск. На 33-м километре на встречку выехала легковушка. Водитель автобуса ушёл от столкновения, вывернув руль вправо. Однако транспортное средство съехало на обочину и опрокинулось.
В салоне находились 27 детей и два сопровождающих. Один подросток и взрослый обратились за медицинской помощью — госпитализация не потребовалась.
Дети доставлены в Красноярск другими автобусами, их состояние не вызывает опасений.
На место выехал Минусинский межрайонный прокурор для координации работы спецслужб.
Водитель Kia Sportage, спровоцировавший ДТП, остаётся на месте происшествия. По словам женщины, она уснула за рулём.
Прокуратура оценит соблюдение правил перевозки детей и установит все обстоятельства аварии.
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