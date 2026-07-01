Дети-спортсмены ехали в автобусе, который попал в ДТП в Красноярском крае

Как рассказали в ведомстве, 1 июля на трассе Минусинск — Курагино произошла авария с участием автобуса, следовавшего из спортивного лагеря «Чемпион» в Красноярск. На 33-м километре на встречку выехала легковушка. Водитель автобуса ушёл от столкновения, вывернув руль вправо. Однако транспортное средство съехало на обочину и опрокинулось.