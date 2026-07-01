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Подростка ударило током на крыше грузового вагона в Костанае

Костанай. 1 июля. КазТАГ — В Костанае 16-летний подросток получил удар электрическим током, забравшись на крышу грузового вагона на станции Костанай Южный, сообщает alau.kz.

Источник: КазТАГ

Трагедия на железной дороге: подросток получил ожоги от контактной сети

25 июня 2026 года, около 21:55, на станции Костанай Южный произошла трагедия. Подросток 2010 года рождения поднялся на крышу грузового вагона, где получил поражение электрическим током от контактной сети.

Состояние мальчика тяжелое, его срочно доставили в областную детскую больницу. Врачи диагностировали термические ожоги, покрывающие около 50% поверхности тела.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция проводит все необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия.

Дополнительная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан.