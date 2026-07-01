Стало известно о состоянии детей из перевернувшегося автобуса в Красноярском крае

Стало известно о состоянии детей, попавших в ДТП в Минусинском округе Красноярского края. Их жизни ничего не угрожает, госпитализация никому не потребовалась, сообщает региональная прокуратура. Всех ребят доставили в Красноярск другими автобусами.
Напомним, авария произошла на 32-м километре автодороги «Саяны». Автобус Hyundai возвращался из детского лагеря, в салоне находились 27 детей, двое сопровождающих и водитель. Чтобы избежать лобового столкновения с Kia Sportage, выехавшей на встречную полосу, водитель автобуса резко вывернул руль вправо, машина съехала на обочину и опрокинулась. Женщина-водитель иномарки позже пояснила полиции, что уснула за рулем.
За медицинской помощью обратились один ребенок и взрослый сопровождающий, однако госпитализация им не потребовалась. Краевая прокуратура организовала проверку по факту ДТП. На месте продолжают работать следователи и сотрудники Госавтоинспекции.