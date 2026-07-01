Стало известно о состоянии детей из перевернувшегося автобуса в Красноярском крае

Напомним, авария произошла на 32-м километре автодороги «Саяны». Автобус Hyundai возвращался из детского лагеря, в салоне находились 27 детей, двое сопровождающих и водитель. Чтобы избежать лобового столкновения с Kia Sportage, выехавшей на встречную полосу, водитель автобуса резко вывернул руль вправо, машина съехала на обочину и опрокинулась. Женщина-водитель иномарки позже пояснила полиции, что уснула за рулем.