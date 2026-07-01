34-летний инвалид из Иркутска не выходит на связь с середины июня

IrkutskMedia, 1 июля. В Иркутске правоохранители устанавливают местонахождение без вести пропавшего 34-летнего Котовича Алексея Валерьевича. С заявлением о розыске в полицию обратилась родственница мужчины.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, женщина рассказала, что Алексей не выходит на связь с середины июня. Со слов заявительницы, последний раз мужчину видели на улице Зеленой в СНТ «Колобок» в пригороде Иркутска.
Разыскиваемому на вид 35−40 лет. У мужчины средние рост и телосложение, европейский тип лица, глаза карие, волосы темно-русые. Мужчина передвигается на инвалидной коляске, у него отсутствуют обе ноги.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться по телефонам: