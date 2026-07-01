34-летний инвалид из Иркутска не выходит на связь с середины июня

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, женщина рассказала, что Алексей не выходит на связь с середины июня. Со слов заявительницы, последний раз мужчину видели на улице Зеленой в СНТ «Колобок» в пригороде Иркутска.