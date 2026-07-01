Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

34-летний инвалид из Иркутска не выходит на связь с середины июня

Мужчину разыскивают правоохранители.

Источник: ГУ МВД

IrkutskMedia, 1 июля. В Иркутске правоохранители устанавливают местонахождение без вести пропавшего 34-летнего Котовича Алексея Валерьевича. С заявлением о розыске в полицию обратилась родственница мужчины.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, женщина рассказала, что Алексей не выходит на связь с середины июня. Со слов заявительницы, последний раз мужчину видели на улице Зеленой в СНТ «Колобок» в пригороде Иркутска.

Разыскиваемому на вид 35−40 лет. У мужчины средние рост и телосложение, европейский тип лица, глаза карие, волосы темно-русые. Мужчина передвигается на инвалидной коляске, у него отсутствуют обе ноги.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться по телефонам: 8 (3952) 21−20−26, 8 (983) 696−66−47 или 02 (102 — с любого оператора сотовой связи).