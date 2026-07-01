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Младенца госпитализировали с отравлением угарным газом в Ангарске

Пожар произошел из-за короткого замыкания.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 1 июля. Накануне в Ангарске в девятиэтажном доме загорелась квартира. На место выехали 16 огнеборцев и пять единиц техники. Из задымлённого подъезда самостоятельно эвакуировались 16 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, спасатели с помощью устройств вывели из здания семь человек, включая троих детей. На седьмом этаже была обнаружена семья с младенцем. Ребёнка с отравлением угарным газом госпитализировали в городскую больницу. Открытое горение ликвидировали на площади 3 кв. метра. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание холодильника.

Напомним, что ранее в Ангарске огнеборцы ликвидировали пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. Шесть человек из задымлённого подъезда смогли выбраться самостоятельно до приезда пожарной службы.

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