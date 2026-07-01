Ютубер, убивший беременную подругу под стрим, получил приговор

В Северной Ирландии 36-летний геймер Стивен Маккаллах получил пожизненное заключение с минимальным сроком в 31 год за убийство беременной подруги Натали Макналли. В декабре 2022 года он убил её в собственном доме в Ларне, — пишет Independent.
Судья отметил, что преступление было тщательно спланировано. Маккаллах заранее записал шестичасовой игровой стрим и передал его как прямую трансляцию, чтобы создать себе идеальное алиби. Он также пытался переложить вину на бывшего парня жертвы.
Натали, которой было 32 года, была на 15-й неделе беременности. Судья подчеркнул, что мужчина осознанно убил и её, и нерожденного ребенка, понимая, что плод не выживет. В ходе следствия выяснилось, что после нападения он поместил её лицо в собачью миску.
В суде Маккаллах выглядел невозмутимо. Когда его увели, в зале, полном родственников и друзей Натали, воцарилась гробовая тишина. Судья отметил, что после убийства мужчина демонстративно рыдал на похоронах, чтобы выглядеть «потрясенным».
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