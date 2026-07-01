Ютубер, убивший беременную подругу под стрим, получил приговор

Натали, которой было 32 года, была на 15-й неделе беременности. Судья подчеркнул, что мужчина осознанно убил и её, и нерожденного ребенка, понимая, что плод не выживет. В ходе следствия выяснилось, что после нападения он поместил её лицо в собачью миску.