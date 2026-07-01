Опубликовано видео с места ДТП автобуса с детьми в Красноярском крае

Появилось видео с места ДТП автобуса с детьми в Минусинском округе Красноярского края. Аварию спровоцировала уснувшая за рулем девушка, сообщают в ГУ МВД России по региону.
Напомним, все случилось утром 1 июля на 33-м километре трассы Минусинск — Курагино. В автобусе Hyundai дети возвращались домой из спортивного лагеря. Всего в салоне было 27 человек.
Внезапно навстречу автобусу вылетела машина Kia Sportage. Вскоре выяснится, за рулем была девушка. В утро она уснула за рулем, и автомобиль потерял управление на мокрой трассе.
Благо, водитель автобуса успел сориентироваться вовремя. Увидев, что на них несется иномарка, вырулил вправо. Автобус опрокинулся в кювет. Но главное — мужчина сумел увести его от лобового столкновения.
Тем не менее пострадали двое: один из детей, а также сопровождающий группы. Им была оказана медицинская помощь.
«Комсомольская правда» — Красноярск следит за развитием ситуации.
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