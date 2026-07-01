Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано видео с места ДТП автобуса с детьми в Красноярском крае

Аварию автобуса с детьми в Минусинском округе спровоцировала уснувшая за рулем девушка.

Источник: Комсомольская правда

Появилось видео с места ДТП автобуса с детьми в Минусинском округе Красноярского края. Аварию спровоцировала уснувшая за рулем девушка, сообщают в ГУ МВД России по региону.

Напомним, все случилось утром 1 июля на 33-м километре трассы Минусинск — Курагино. В автобусе Hyundai дети возвращались домой из спортивного лагеря. Всего в салоне было 27 человек.

Внезапно навстречу автобусу вылетела машина Kia Sportage. Вскоре выяснится, за рулем была девушка. В утро она уснула за рулем, и автомобиль потерял управление на мокрой трассе.

Благо, водитель автобуса успел сориентироваться вовремя. Увидев, что на них несется иномарка, вырулил вправо. Автобус опрокинулся в кювет. Но главное — мужчина сумел увести его от лобового столкновения.

Тем не менее пострадали двое: один из детей, а также сопровождающий группы. Им была оказана медицинская помощь.

«Комсомольская правда» — Красноярск следит за развитием ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Уснула за рулем: появились подробности аварии автобуса с детьми в Красноярском крае.