В Омске 15-летний пассажир пострадал в полуночном ДТП на перекрёстке

По предварительным данным Госавтоинспекции, 48-летний водитель автомобиля «Ниссан Икс-Трейл», двигавшийся по улице Новокирпичной со стороны Светловской, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Дайхатсу Боун», за рулём которого находился 44-летний мужчина.