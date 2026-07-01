Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске 15-летний пассажир пострадал в полуночном ДТП на перекрёстке

Один из водителей не выдержал безопасную дистанцию.

Источник: Om1 Омск

В Ленинском округе Омска в результате ночного ДТП пострадал 15-летний пассажир. Авария произошла около 23:55 на регулируемом перекрёстке улиц 6-й Станционной, Машиностроительной и Новокирпичной.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 48-летний водитель автомобиля «Ниссан Икс-Трейл», двигавшийся по улице Новокирпичной со стороны Светловской, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Дайхатсу Боун», за рулём которого находился 44-летний мужчина.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась 15-летнему пассажиру автомобиля «Дайхатсу Боун».

Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.