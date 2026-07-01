В Омске 15-летний пассажир пострадал в полуночном ДТП на перекрёстке

В Ленинском округе Омска в результате ночного ДТП пострадал 15-летний пассажир. Авария произошла около 23:55 на регулируемом перекрёстке улиц 6-й Станционной, Машиностроительной и Новокирпичной.
По предварительным данным Госавтоинспекции, 48-летний водитель автомобиля «Ниссан Икс-Трейл», двигавшийся по улице Новокирпичной со стороны Светловской, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Дайхатсу Боун», за рулём которого находился 44-летний мужчина.
В результате аварии медицинская помощь понадобилась 15-летнему пассажиру автомобиля «Дайхатсу Боун».
Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.