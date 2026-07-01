Социального работника уволили за новогодний ужин в компании пациента

В Шотландии соцработник Пол Макфейл был уволен за то, что пригласил подопечного с особыми потребностями на праздничный ужин к себе домой. Работодатель счел это нарушением профессиональных границ, — пишет Independent.
Соцработник ухаживал за мужчиной с инвалидностью. Узнав, что родные не заберут его на новогодние праздники, Макфейл пригласил его к себе. Пациенту понравилось, и он даже спросил, можно ли повторить встречу.
Руководство расценило это как личное сближение и конфликт интересов. Макфейла обвинили в том, что он не сообщил о ситуации руководству и не задокументировал визит. Он был уволен за «грубое нарушение дисциплины».
Соцработник подал в суд, утверждая, что его уволили за доброту. Однако суд в Глазго отклонил иск. Судья отметила, что в уходе за людьми с особыми потребностями рамки допустимого отличаются от обычных ситуаций. Действия Макфейла, пусть и благородные, были нарушением должностных инструкций.
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