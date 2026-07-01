ДТП с детским автобусом в Красноярском крае переросло в уголовное дело

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом, перевозившим 27 детей из лагеря. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.