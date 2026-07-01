Белорус заявил в милицию на свою неработающую жену после ссоры с ней. Подробности сообщает издание «Наш край».
Незадолго до случившегося 40-летняя белоруска вернулась из мест лишения свободы. На работу она не устраивалась, однако придумала, как именно подзаработать.
В одной из деревень женщина забралась в пустующий дом, дверь в который была не заперта, и вывезла оттуда целую тележку с инструментами. Стоимость украденного составила примерно 50 рублей.
Как рассказала следователь по особо важным делам Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Екатерина Граховская, после этого женщина ушла домой, где поссорилась с мужем. Супруг в отместку сообщил про случившееся в милицию. Мужчина рассказал про чужие вещи, обнаруженные дома. Он подозревает, что их у кого-то украла жена. Расследуется уголовное дело о краже.
Тем временем белорус сжег свой дачный дом из-за углей в мангале.
Кстати, адвокат сказал, может ли бывший муж прописать свою новую супругу в общую с бывшей женой квартиру.
Ранее белоруска попала в больницу, избавляясь от вредителей по совету из интернета.