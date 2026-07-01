Белорус заявил в милицию на свою неработающую жену после ссоры с ней

Как рассказала следователь по особо важным делам Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Екатерина Граховская, после этого женщина ушла домой, где поссорилась с мужем. Супруг в отместку сообщил про случившееся в милицию. Мужчина рассказал про чужие вещи, обнаруженные дома. Он подозревает, что их у кого-то украла жена. Расследуется уголовное дело о краже.