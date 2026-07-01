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В южноуральском СНТ погибли трое людей

В Челябинской области, в СНТ «Дружба», произошёл пожар. Погибли люди. Приехавшие на место пожарные обнаружили горящий открытым пламенем садовый дом и надворные постройки, произошло обрушение кровли.

Источник: Nakanune.ru

Во время тушения нашли тела мужчины и двух женщин.

Открытое горение ликвидировано на площади 36 «квадратов». Причину трагедии предстоит установить специалистам испытательной пожарной лаборатории, сообщает управление МЧС по Челябинской области.

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