В южноуральском СНТ погибли трое людей

Во время тушения нашли тела мужчины и двух женщин.
Открытое горение ликвидировано на площади 36 «квадратов». Причину трагедии предстоит установить специалистам испытательной пожарной лаборатории, сообщает управление МЧС по Челябинской области.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше