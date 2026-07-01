Болезни сердца стали причиной 38,5% смертей в Башкирии

Вторую строчку антирейтинга занимают злокачественные новообразования. За последние пять лет доля умерших от онкологии выросла с 9,7% в 2021 году до 14,9% в 2025-м, то есть каждое седьмое смертельное заключение в регионе связано с раковыми опухолями.