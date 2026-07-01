Болезни сердца стали причиной 38,5% смертей в Башкирии

Главной причиной гибели людей в Башкирии остаются патологии сердечно-сосудистой системы. Согласно сведениям республиканской программы борьбы с заболеваниями сердца и сосудов, в 2025 году на них пришлось 38,5% от общего числа летальных исходов.
Вторую строчку антирейтинга занимают злокачественные новообразования. За последние пять лет доля умерших от онкологии выросла с 9,7% в 2021 году до 14,9% в 2025-м, то есть каждое седьмое смертельное заключение в регионе связано с раковыми опухолями.
Третья позиция — у внешних причин. В прошлом году они стали поводом для 7,0% смертей, тогда как в 2021-м их удельный вес составлял 6,5%. Пиковое значение было зафиксировано в 2023 году, когда оно достигло 8,4%.
Значительные изменения коснулись болезней дыхательной системы. Если в 2021 году они удерживали второе место с показателем 13,5%, то к 2025-му их доля сократилась до 7,0%.
На патологии пищеварительного тракта в прошлом году пришлось 6,5% смертей, на инфекции и паразитарные недуги — 1,2%, сообщает UfaTime.ru.