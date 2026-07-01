Уфимка потеряла 1,5 млн рублей после знакомства с мужчиной в интернете

В процессе разговора незнакомец рекомендовал 36-летней уфимке обратиться к его «знакомому», разбирающемуся в инвестициях. В свою очередь «специалист по инвестициям» убедил женщину установить мобильное приложение «Bybit Alpha», через которое она открыла брокерский счёт и пополнила его на сумму свыше 30 тысяч рублей. Вскоре ей предложили пополнить счет, чтобы увеличить доход.