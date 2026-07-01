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На Телецком озере в Республике Алтай перевернулся паром с автомобилями

В акватории Телецкого озера в Республике Алтай произошло опрокидывание парома. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент случился вблизи водопада Чоодор на маршруте мыс Кырсай — Артыбаш.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, на борту парома пассажиров не было. Капитан судна смог самостоятельно выбраться на берег. Пострадавших в результате происшествия нет. На момент ЧП на пароме находились два автомобиля.

В МЧС Республики Алтай подтвердили, что капитан не пострадал и самостоятельно выбрался на сушу. Причины опрокидывания парома пока устанавливаются. Горно-Алтайской транспортной прокуратурой проводятся проверочные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

Ранее Life.ru писал, что в Москве-реке затонул прогулочный катер, на борту которого находились четверо пьяных людей — их спасли с проходившего рядом теплохода. Тогда инцидент произошёл в канале имени Москвы между Химкинским водохранилищем и Котовским заливом.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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