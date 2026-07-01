Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 1 июля

На территории Нижегородской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Режим беспилотной опасности ввели в 05:40 часов утра. Нижегородцам настоятельно рекомендуют не прикасаться к обломкам БПЛА и обращаться в 112 в случае их обнаружения.
Напомним, что 30 июня режим беспилотной опасности на территории региона объявляли дважды. Во второй раз его ввели спустя час после отмены предыдущего.
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