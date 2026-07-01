Два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области

«Пострадали два человека в Белгородской области. Атака украинского дрона на гражданский автомобиль», — указано в его публикации в Telegram-канале.
Инцидент произошел в селе Двулучное, расположенном в Валуйском городском округе. Пострадавшие мужчины были доставлены в медицинское учреждение. У одного из них врачи выявили осколочные ранения головы и кисти, а также ушиб грудной клетки. У второго диагностировано слепое осколочное ранение головы.
Ранее, как сообщалось, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин проинформировал, что в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов погибли два мирных жителя, включая сотрудника пожарно-спасательной части МЧС, а также пострадали девять человек.