Два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Инцидент произошел в селе Двулучное, расположенном в Валуйском городском округе. Пострадавшие мужчины были доставлены в медицинское учреждение. У одного из них врачи выявили осколочные ранения головы и кисти, а также ушиб грудной клетки. У второго диагностировано слепое осколочное ранение головы.