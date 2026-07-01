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Мельниченко: В Пензенской области обломки БПЛА повредили ЛЭП

Утром в Пензенской области силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Утром в Пензенской области силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

— Обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание, — заявил глава области.

По словам Мельниченко в МАКС, в результате происшествия никто не пострадал. На месте падения обломков работают экстренные службы, которые устраняют последствия инцидента.

Прошедшей ночью Вооруженные силы Украины ударили по Подмосковью. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Егорьевске после падения украинского дрона погиб младенец. Обломки беспилотников также упали на административное здание в Дубне, никто не пострадал.

28 июня в результате детонации беспилотника ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области пострадала трехмесячная девочка. Врачи диагностировали у ребенка минно-взрывную травму, но родители девочки отказались от госпитализации.

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